Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Zwei Autos aufgebrochen

Neuenhaus (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es sowohl an der Julius-Leber-Straße als auch an der Van-der-Reis-Straße zu Einbrüchen in zwei dort geparkte Fahrzeuge gekommen. In beiden Fällen entwendeten die unbekannten Täter ein fest verbautes Navigationsgerät samt Radio. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 06593/92000 entgegen.

