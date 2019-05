Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Autos beschädigt

Haselünne (ots)

Samstagnacht wurden im Stadtkern gleich mehrere Fahrzeuge durch unbekannte Täter beschädigt. In allen Fällen wurden Außenspiegel abgetreten.

Auf dem Gelände eines Autohändlers an der Lingener Straße wurden an gleich fünf Fahrzeugen die Seitenspiegel beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf mehrere tausend Euro. Zu weiteren Taten kam es bei einer Kfz-Werkstatt in gleicher Straße sowie in der Plessestraße. Neben zerstörten Außenspiegeln wurde am letztgenannten Tatort ebenfalls der Fahrzeuglack beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 zu melden.

