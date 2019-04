Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Vandalismus auf Spielplätzen

Esterwegen (ots)

Zwischen Mittwoch letzter Woche und Sonntag wurden an einem Spielplatz in der Straße Zum Erikasee mehrere Lampen zerstört. An einem Spielplatz am Wiesenweg beschädigten unbekannte Täter mehrere Zaunelemente. Diese wurden mit roher Gewalt aus der Befestigung gerissen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Esterwegen unter der Rufnummer (05955)1211 entgegen.

