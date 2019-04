Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mit 2,54 Promille aus dem Verkehr gezogen

Papenburg (ots)

Heute Nacht wurde ein 31-jähriger Autofahrer in der Straße Am Vosseberg kontrolliert. Die Beamten stellten während der Kontrolle starken Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 2,54 Promille. Dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

