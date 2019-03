Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Eigentümer eines Fahrrads gesucht

Bild-Infos

Download

Salzbergen (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer eines Fahrrads. Es wurde am vergangenen Donnerstag bei einem amtsbekannten Fahrraddieb gefunden. Er gab zu, das Fahrrad am Kiefernweg gestohlen zu haben. Es handelt sich um ein Herrenrad der Marke Gazelle in blau und grün mit einem Fahrradkorb. Der Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei in Salzbergen unter der Telefonnummer (05976) 10 88 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell