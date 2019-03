Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland - Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen

Emsland (ots)

Bei Verkehrskontrollen auf dem Hümmling hat die Polizei am Freitag zahlreiche Verstöße festgestellt. Zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr wurde der Verkehr an mehreren Stellen in Esterwegen, Werlte und Sögel kontrolliert. In 18 Fällen waren Autofahrer zu schnell unterwegs, 13 hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt und fünf benutzten während der Fahrt ihr Handy. In sechs Fällen wurden Autofahrer angehalten, die keinen Führerschein besaßen. Ein Auto wurde gestoppt, weil die TÜV-Untersuchung seit 18 Monaten überfällig war. Dazu kamen weitere Verstöße wie abgefahrene Reifen oder Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Bei den Kontrollen wurde die Polizei von den Ordnungsämtern der Stadt Werlte und der Samtgemeinde Sögel unterstützt.

