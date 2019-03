Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Auto fährt in Schaufenster

Haselünne (ots)

Ein 84-jähriger Autofahrer ist heute Vormittag mit seinem PKW in das Schaufenster eines Cafés am Markt gefahren. Der Mann wollte aus einer Parklücke fahren, als er das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte. Dadurch fuhr das Auto in das Schaufenster. Dort erfasste der PKW einen Gast, der bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der 74-jährige Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Er und der Unfallverursacher erlitten einen Schock. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell