Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lage - Fußgängerin angefahren

Lage (ots)

Heute Morgen gegen 07.10 Uhr wurde auf der Hardinger Straße eine Fußgängerin angefahren. Ein Autofahrer erfasste die Frau, als er von der Dorfstraße in die Hardinger Straße abbog. Das Auto kam von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Gehweg. Die Frau wurde von dem PKW erfasst und verletzt. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Niederlande fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Bei dem Auto handelte es sich um einen Kombi, möglicherweise einen dunklen VW Passat, mit niederländischen Kennzeichen. Der Fahrer soll ein älterer Mann mit grauen Haaren gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 309 0 zu melden.

