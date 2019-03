Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Presseeinladung zur Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für 2018

Lingen (ots)

Am Dienstag, 19. März, wird bei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) für das Jahr 2018 vorgestellt. Inspektionsleiterin Nicola Simon und der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD), Heinz Defayay, werden Ihnen dabei für Fragen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird Kriminalhauptkommissarin Hiltrud Frese Einblicke in unterschiedliche Präventionsprojekte sowie den polizeilichen Opferschutz und damit verbundene Hilfsangebote für Betroffene geben. Interessierte Pressevertreter werden gebeten, sich am 19. März zu 12.30 Uhr im großen Besprechungsraum der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Wilhelm-Berning-Straße 8, 49809 Lingen, einzufinden. Über Ihr Erscheinen und eine damit einhergehende Berichterstattung würden wir uns sehr freuen.

