Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Kluse - Vier trächtige Schafe getötet

Kluse (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurden auf einer Weide am Flehrweg im Ortsteil Steinbild vier trächtige Schafe getötet. Ein weiteres wurde verletzt. Das Verletzungsbild lässt den Rückschluss zu, dass die Tiere möglicherweise durch einen Wolf gerissen wurden. In der Vergangenheit habe der Eigentümer der Schafe mehrfach einen solchen in der Nähe beobachten können. Der Landkreis Emsland hat die weitere Sachbearbeitung des Vorfalles übernommen.

