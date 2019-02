Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zigarettenkippe verursacht Brand

Schüttorf (ots)

Am Mittwochmorgen ist es an der Ermlandstraße zum Brand auf einem Balkon gekommen. Eine 20-jährige Frau hatte gegen 7.45 Uhr eine nicht vollständig ausgedrückte Zigarettenkippe in einen Plastikbehälter mit Papier geworfen. Das in der Folge entstandene Feuer breitete sich auf das Balkongeländer sowie die Rollläden und die Dachverkleidung aus. Ein Nachbar konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro beziffert.

