Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Lkw-Fahrer nach Nötigung gesucht

Haselünne (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der B213 in Höhe der Ampelkreuzung zur Lingener Straße zu einem Zwischenfall gekommen. Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer war dort bis auf etwa 20 Zentimeter auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren und hatte das Signalhorn betätigt. Als der Autofahrer dann wegen roter Ampel an der Kreuzung anhielt, stieg der Lkw-Fahrer aus und riss die Tür des vor ihm stehenden Autos auf. Nach einem kurzen Wortgefecht schlug der vermutlich niederländische Mann die Tür wieder zu, stieg in den Lkw und fuhr weiter. Die Polizei Haselünne sucht Zeugen des Vorfalles. Hinweise werden unter (05961)955820 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell