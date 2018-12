POL-EL: Emlichheim - Münzautomaten aufgebrochen

Emlichheim (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag zwei Münzautomaten auf den Tankstellengeländen an der Hauptstraße und an der Ringer Straße aufgebrochen. Sie entwendeten einen geringen Hartgeldbetrag, richteten aber enorme Sachschäden an. Der Gesamtschaden beider Taten wird auf etwa 2200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05943)92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell