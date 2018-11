POL-EL: Nordhorn - Transporter aus Werkstatt gestohlen

Nordhorn (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in die Werkstatt eines Autohauses an der Lingener Straße eingedrungen. Sie brachen eine Tür auf und entwendeten aus einem Büroraum Bargeld und den Schlüssel eines Ford Transit Combo. Der weiße Transporter wurde mit dem Schlüssel geöffnet, vom Firmengelände gefahren und gestohlen. Der Wert wird auf etwa 26000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell