POL-EL: Papenburg - Einbruch in Vereinsheime

Papenburg (ots) - Papenburg - Einbruch beim Shanty-Chor Zwischen Donnerstag-und Freitagabend drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Shanty-Chors im Spillmannsweg ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zur Folge erlangten die Täter kein Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Nacht zu Freitag in das Vereinsheim des Schießvereins in der Straße Bethlehem rechts. Die unbekannten Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten das Vereinsheim. Auch hier machten die Täter keine Beute. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, müssen nun weitere Ermittlungen klären. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

