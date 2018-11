POL-EL: Wietmarschen/Nordhorn - VW Passat beschädigt

Wietmarschen/Nordhorn (ots) - Am Freitag wurde ein silberner VW Passat von einem unbekannten Verursacheer angefahren und beschädigt. Das Auto war zwischen 9 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Zahnarztes an der Lingener Straße in Wietmarschen und von 11 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz einer Naturheilpraxis an der van Delden-Straße in Nordhorn abgestellt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05921)3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

