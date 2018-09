POL-EL: Dörpen - 360 Liter Diesel beschlagnahmt

1 weiterer Medieninhalt

Dörpen (ots) - Die Polizei Papenburg hat am 10. September in einem Ermittlungsverfahren ein Haus in Dörpen durchsucht. Dabei konnten sie unter anderem zwölf Kanister mit jeweils 30 Liter Diesel beschlagnahmen. Die Beamten gehen davon aus, dass sowohl die Kanister, als auch der Diesel aus Diebstählen stammen dürften. Auf einem Kanister befinden sich mit einem schwarzem Edding die Initialen VG und die Zahl 1. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260.

