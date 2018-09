POL-EL: Werlte - Grundstücksmauer beschädigt

Werlte (ots) - Am Samstag der vergangenen Woche ist es gegen 18.10 Uhr an der Harrenstätter Straße 50 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines weißen Kleinwagens mit ausländischem Kennzeichen ist beim Wenden in der Hofeinfahrt rückwärts gegen die Grundstücksmauer gefahren. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. An seinem Auto dürfte ein Rücklicht beschädigt sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05952)93450 bei der Polizei Sögel zu melden.

