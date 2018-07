POL-EL: Geeste - Wohnungseinbruch

Geeste (ots) - Bislang unbekannte Täter sind gestern zwischen 17.00 und 18.40 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Eichenweg eingebrochen. Sie brachen die Wohnungstür auf und stahlen einen Fernseher. Die Wohnungseigentümer sind zur Zeit im Urlaub. Bereits vor 14 Tagen gab es einen ähnlichen Einbruch in der Nachbarschaft. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

