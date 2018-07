POL-EL: Werlte - Einbrüche in Geschäfte

Werlte (ots) - In der Nacht zu Freitag sind bislang unbekannte Täter in zwei Geschäfte eingebrochen. An der Sögeler Straße hebelten sie die Außentür eines Tierfutterhandels auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls an der Sögeler Straße brachen Unbekannte in ein Bekleidungsgeschäft ein. Auch dort hebelten sie eine Tür auf und durchsuchten die Räume. Sie erbeuteten unter anderem Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer (05952) 93 450 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell