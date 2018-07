POL-EL: Wippingen -81-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Wippingen (ots) - Gestern kam es gegen 17:30 Uhr in der Neudörpener Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 81-jährige Fahrer eines Pedelec zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr die Straße "Bei den Tannen" und wollte nach links in die Neudörpener Straße abbiegen. Hier missachtete sie die Vorfahrt des Mannes aus Wippingen, der mit seinem Pedelec den dortigen Radweg aus Richtung Neudörpen befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 81-Jährige schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Papenburg gebracht. Die Autofahrerin zog sich keine Verletzungen zu. Der an den Fahrzeugen entstandene Schaden wird auf mehrerer hundert Euro geschätzt.

