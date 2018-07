POL-EL: Spelle - 45-jähriger nach Küchenbrand leicht verletzt

Spelle (ots) - Heute Vormittag kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Wohn-und Geschäftshauses in der Hauptstraße. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand in der Küche des Obergeschosses aus. Ein 45-jähriger Hausbewohner wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Lingener Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Feuerwehren aus Spelle und Salzbergen waren mit fünf Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort eingesetzt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, so dass die darunterliegende Wohnung sowie die Geschäftsräume nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

