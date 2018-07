POL-EL: Salzbergen - Unbekannte beschmieren Dach der Aula

Salzbergen (ots) - Am Sonntagabend gegen 21:15 Uhr beschmierten zwei Kinder eine Gebäudewand der Grundschule in der Straße "Am Feldkamp". Dafür stiegen sie auf das Dach der Aula und beschmierten eine Wand mit schwarzer Farbe. Die beiden Jungs trugen einen roten und einen orangen Rucksack auf dem Rücken. Als die Polizei an der Schule eintraf, hatten die Beiden das Schulgelände bereits verlassen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzbergen unter der Rufnummer (05976)1088 in Verbindung zu setzen.

