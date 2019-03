Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Zaunpfosten gestohlen

Unbekannte haben in Marienhafe mehrere Zaunpfosten aus Stahl gestohlen. Die circa 180 Zentimeter langen Pfosten befanden sich auf dem Gelände des Bauhofs in der Straße Tjücher Moortun. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 14. Februar, bis Donnerstag, 28. Februar. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04934 4129 entgegen.

