Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fenster beschädigt; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Rollerfahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fenster beschädigt

Unbekannte haben in Aurich mehrere Fenster eines Kindergartens beschädigt. Die Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 17:30 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, auf das Gelände des Kindergartens in der Esenser Straße und beschädigten die Fenster. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Mittwoch zwischen 14:45 Uhr und 17:15 Uhr ein weißer VW Multivan beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz des Rathauses im Fischteichweg in Aurich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Rollerfahrer leicht verletzt

Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Der 17-jährige Auricher fuhr am Donnerstag gegen 15:18 Uhr mit seinem Roller auf der Straße Schirumerfeld. Ein 33-jähriger Mann aus Aurich fuhr mit seinem Opel Astra auf dem Doornkaatsweg und wollte die Straße Schirumerfeld überqueren. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen den Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell