POL-AUR: Wittmund - Werkszeug aus Schuppen gestohlen; Blomberg - Fahrrad beschädigt;

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Werkszeug aus Schuppen gestohlen

In Wittmund, Isums, sind Unbekannte in einen Schuppen eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 18:30 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr. Gestohlen wurden Werkszeuge, unter anderem einen Bohrhammer mit Metallkoffer, eine Schlagbohrmaschine, eine Kappsäge und eine Heckenschere. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Blomberg - Fahrrad beschädigt

Ein Fahrrad wurde in Blomberg zunächst gestohlen und dann derart beschädigt gefunden, dass es wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Es wurde am Donnerstag gegen 6:45 Uhr an einer Bushaltestelle, Voßbergstraße, verschlossen abgestellt. Gegen 17:45 Uhr kehrte der Eigentümer zu seinem Fahrrad zurück und stellte fest, dass es fehlte. Am Freitag fand ein Zeuge es gegen 7 Uhr in einem der Bushaltestelle nahen Maisfeld. Eine Überprüfung ergab, dass das Rad noch immer verschlossen aber stark beschädigt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

