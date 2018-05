POL-AUR: Norden - Auto beschädigt; Marienhafe - Unbekannter fährt gegen Auto

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norden - Auto beschädigt

In Norden wurde zwischen Montag, 20 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, ein Audi beschädigt. Dieser war in der Leinestraße in einem Wendehammer geparkt. Ein Unbekannter beschädigte den Wagen vermutlich im Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich darum zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Marienhafe - Unbekannter fährt gegen Auto

Mutmaßlich beim Rangieren fuhr ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 21:45 Uhr, gegen einen grünen Audi. Dieser war in der Rosenstraße geparkt. Am Auto entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04934 4129.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell