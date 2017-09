Filmkomponist Hans Zimmer am 1. Oktober im CinemaxX: Tickets für das Konzert-Screening im Kino "Hans Zimmer Live" im Vorverkauf erhältlich

Hamburg (ots) - Hans Zimmer ist mit vier Grammys, einem Oscar und 19 Millionen verkauften Soundtracks einer der erfolgreichsten Filmkomponisten unserer Zeit. Seine Musik prägte die Stimmung von filmischen Meisterwerken wie "König der Löwen", "Inception" oder "Fluch der Karibik". Am 1. Oktober präsentiert CinemaxX bei "Hans Zimmer Live" den deutschen Meister der Filmmusik auf der Kinoleinwand. Zusammen mit 72 Musikern, darunter ein komplettes Symphonieorchester, lässt er seine bekanntesten Soundtracks auf der Bühne lebendig werden. Tickets für dieses einmalige Filmmusikerlebnis in MAXXIMUM 4K gibt es unter www.cinemaxx.de/events.

Nur ein paar Takte, mehr braucht es nicht, um das Bild eines Filmes im Kopf zu entstehen lassen. Trauer, Freude, Furcht und Ergriffenheit, all das erzeugt Hans Zimmer seit Jahren mit seiner Filmmusik beim Kinopublikum. Am 1. Oktober bringt CinemaxX mit "Hans Zimmer Live" die größten Hits des Filmkomponisten zurück in die Kinosäle. An zwölf Standorten deutschlandweit zeigt CinemaxX die Aufzeichnung seines Konzerts in Prag, das er im Juni 2017 vor 17.000 begeisterten Fans spielte.

Hans Zimmer schrieb die Musik für Filme wie "Inception", "Gladiator", "Pearl Harbor" oder "The Dark Knight" und es gibt wohl kaum einen Filmfan, der nicht mindestens einen Song von ihm kennt. Dank MAXXIMUM 4K kommen die Fans bei CinemaxX in den vollendeten Genuss der Lichtinszenierung dieser 150 Minuten langen Bühnenshow. Auf der Bühne wird Hans Zimmer von 72 Musikern begleitet, darunter ein kompletter Chor sowie ein Symphonieorchester.

Teilnehmende CinemaxX Kinos: Berlin, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Hamburg-Dammtor, Hannover, Kiel, München, Oldenburg und Stuttgart-Liederhalle.

Tickets für "Hans Zimmer Live" gibt es an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos und auf www.cinemaxx.de/events oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.

