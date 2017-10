Morrissey live auf ARTE Concert

Strasbourg (ots) - Er wurde schon als "Most Influential Artist Ever" in der Geschichte der Popmusik bezeichnet, gründete "The Smiths" und machte danach als erfolgreicher Solokünstler weiter. Seine Alben schafften es allesamt in die Top 10 der UK Album-Charts. Der britische Sänger Morrissey polarisiert und kultiviert sein Außenseitertum. Dennoch oder gerade deswegen hat er weltweit eine leidenschaftliche Fangemeinde.

Am Mittwoch, den 11. Oktober 2017 um 19.00 Uhr wird Morrissey im Rahmen des ARTE-Konzertformats "Berlin Live" performen. Für alle die, die nicht live in Berlin dabei sein können, überträgt ARTE Concert das gesamte Konzert im Livestream unter http://concert.arte.tv.

Für November hat Morrissey sein neues Album "Low in High School" angekündigt und wird vorab noch einige Male in den USA auftreten - Höhepunkt ist das Konzert am 10. November in der Hollywood Bowl in Los Angeles. Am kommenden Mittwoch wird Morrissey bei "Berlin Live" somit nicht nur seine größten Hits spielen, sondern auch bereits einige Songs aus seinem neuen Album.

