VAPIANO feiert gelungene Premiere bei 1LIVE Krone 2016

Bonn/Bochum (ots) - // VAPIANO erstmals offizieller Caterer des größten deutschen Radio-Awards // 1.200 Musikstars, Promis und Gäste genießen Pasta, Pizza und Salat

Nominierte, Gewinner, Stars und Sternchen - rund 1.200 Gäste feierten nach der Verleihung der 1LIVE Krone am Donnerstag auf der After-Show-Party in der Bochumer Jahrhunderthalle. Bei raffinierten Antipasti-Variationen, leckerer Pasta, knuspriger Pizza, knackig frischen Salaten und herzhaftem Risotto von VAPIANO, offizieller Caterer der 1LIVE Krone 2016, ließen es sich die Gäste nach der Verleihung des größten deutschen Radio-Awards gut gehen und konnten so gestärkt den Abend noch einmal Revue passieren lassen.

"Die 1LIVE Krone ist ein Fest der Superlative. Ich bin beeindruckt, wie viele Prominente hier auf der After-Show-Party unser leckeres Essen genossen haben", sagt Jochen Halfmann, CEO der VAPIANO SE. Für die 1LIVE Krone hat VAPIANO sein Konzept auf Reisen geschickt und insgesamt fünf Kochstationen, eine Pizzastation und ein Flying Buffet nach Bochum gebracht. "Für uns ist das eine absolute Premiere. 1.200 Gäste auf einer so großen Veranstaltung von nationaler Strahlkraft mit VAPIANO Gerichten zu versorgen, ist schon etwas Besonderes. Ich bin sehr stolz auf die Vapianisti und das gesamte VAPIANO-Team hier vor Ort, die mit so viel Engagement und Einsatz für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt haben." Auf der After-Show-Party der Verleihung haben sich insgesamt 35 Vapianisti um die hungrigen Mägen der Nominierten, Gewinner und vielen anderen Prominenten gekümmert.

1.600 Zuschauer verfolgten am gestrigen Abend die Preisverleihung der 17. 1LIVE Krone in Bochum, von denen 1.200 später auf der After-Show-Party von VAPIANO bewirtet wurden. Frische Pasta, Pizza und Salate genossen nicht nur die Preisträger des Abends, K.I.Z ("Bester Live-Act"), 257ers ("Beste Band"), Bonez MC & RAF Camora ("Bester Hip-Hop-Act"), Max Giesinger ("Beste Single"), Julien Bam ("Video-Krone"), Clueso ("Bester Künstler"), Jürgen Domian ("1LIVE Krone Sonderpreis") und Luke Mockridge ("Comedy-Krone"). Gesehen wurden auf der After-Show-Party auch YouTuberin Dagi Bee, Model und Schauspielerin Daniela Katzenberger, die Ex-Fußballer Patrick Owomoyela, Gerald Asamoah und Hans Sarpei, 1LIVE Krone Preisträgerin 2015 Lena Meyer-Landrut und die Bundesliga-Stars Christoph Kramer, Gonzalo Castro, Marcel Schmelzer und Matthias Ginter, die sich die Gerichte von VAPIANO schmecken ließen.

Über VAPIANO

Die gastronomische Lifestylemarke VAPIANO aus Deutschland begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh Casual Dining"-Konzept eine neue Kategorie in der Systemgastronomie. Sie kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining" und ermöglicht so den Gästen einen hohen Grad an Selbstbestimmung. Qualität, Frische und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. VAPIANO verwendet fast ausschließlich frische Zutaten. In jedem einzelnen VAPIANO werden Pasta, Pizzateig, Soßen, Dressings sowie Dolci selbst hergestellt, zum Teil sogar mitten im Gastraum in der gläsernen Manifattura. Die Speisen werden direkt vor den Augen des Gastes in der Showküche "à la minute" zubereitet. Dies, gepaart mit einem kosmopolitischen Ambiente, macht das Erfolgsrezept des Unternehmens aus. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt. VAPIANO zählt aktuell über 175 Restaurants in 31 Ländern auf fünf Kontinenten.

