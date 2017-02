Ehapa bringt mit Hasbro das neue My Little Pony-Magazin an den Kiosk

Cover des neuen My Little Pony Magazins von Egmont Ehapa und Hasbro. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8146 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Egmont Ehapa Media GmbH/Egmont Ehapa Media GmbH / Hasbro" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Mit Hasbros My little Pony - Freundschaft ist Magie veröffentlicht Egmont Ehapa am 23.02. ein neues, farbenfrohes Kindermagazin.

Fabelhaft! Kunterbunt! Ponytastisch! Am 23.02. öffnet sich für junge Leserinnen eine farbenfrohe und verrückte Magazin-Welt. Rainbow Dash, Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack und viele weitere süße Wesen leben im Königreich Equestria, kümmern sich um die Belange der Natur und Tierwelt und ergründen die Geheimnisse der Freundschaft.

Im neuen My Little Pony-Magazin warten Activity- sowie pfiffige Rätselseiten, lustige Comics mit fluffigen Mähnen und fantastische Poster auf die Kinder. Als Extra liegt der Erstausgabe das süße Mini-Pony Baby Flurry Heart bei.

Das Magazin erscheint zweimonatlich und richtet sich an Kinder zwischen 4 und 8 Jahren sowie Fans der süßen Charaktere. Ab 23.02.2017 ist das Magazin im Handel und auch im Ehapa-SHOP unter http://www.ehapa-shop.de/my-little-pony erhältlich. Neben dem Magazin erscheinen bei Egmont Balloon zudem spannende Bücher zu My Little Pony.

Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 5.900 Euro. Anzeigenschluss für die nächste erreichbare Ausgabe ist am 14.03. Weitere Informationen zur Vermarktung: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.

