Die erste deutsche Video-on-Demand-Serie: jerks. mit Christian Ulmen und Fahri Yardim startet am 26. Januar bei maxdome

jerks. Humor, der weh tut! jerks., das Herzensprojekt von Christian Ulmen, startet diesen Donnerstag, den 26. Januar, bei maxdome. Die erste deutsche Video-on-Demand-Serie erzählt von der Freundschaft zwischen Christian Ulmen und Fahri Yardim und konzentriert sich dabei voll und ganz auf ihr gemeinsames Scheitern.

München (ots) - Humor, der weh tut! jerks., das Herzensprojekt von Christian Ulmen, startet diesen Donnerstag, den 26. Januar, bei maxdome. Die erste deutsche Video-on-Demand-Serie erzählt von der Freundschaft zwischen Christian Ulmen und Fahri Yardim und konzentriert sich dabei voll und ganz auf ihr gemeinsames Scheitern. Christian Ulmen über jerks.: "Die Serie ist wie eine Therapie für uns selbst. Wir durchleben die peinlichen Situationen noch einmal. Aber wir zeigen sie auch den Zuschauern - dadurch ist das Leid quasi auf alle gleich verteilt." Kollege Fahri Yardim ergänzt: "Wir eröffnen mit jerks. eine riesige Gruppentherapie! Eigentlich ist es ein Movement." Der Zuschauer erlebt die Unerträglichkeit ihres Alltags hautnah: Das Duo lässt keine Peinlichkeit aus, eckt unverhältnismäßig an und stößt an moralische Grenzen. Die Serie zeigt die Momente im Leben von Christian und Fahri, in denen normalerweise die Kamera aus ist - und über die man sonst nicht spricht! Viele bekannte Gesichter kreuzen in den verschiedensten Situationen die Wege der Freunde - darunter Collien Ulmen-Fernandes, Jana Pallaske, Kay One, Sido, Charlotte Würdig, Nora Tschirner oder Karsten Speck.

Marvin Lange, Geschäftsführer maxdome: "Mit jerks. ist Christian Ulmen eine herausragende und mutige Serie gelungen. maxdome ist stolz darauf, seine erste Eigenproduktion und damit Deutschlands erste Video-on-Demand-Serie zu zeigen."

Die zehnteilige Comedyserie feiert am Donnerstag, 26. Januar 2017, bei Deutschlands größtem Video-on-Demand-Anbieter Premiere. Für die Produktion von jerks. zeichnet Talpa Germany verantwortlich. Christian Ulmen ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern führt auch Regie.

Über maxdome:

