"Die Beauty Profis - Schönes aus dem Pott" - Neue sechsteilige Doku-Reihe begleitet acht Menschen aus dem Westen, die sich der Schönheit verschrieben haben

Acht Originale aus dem Ruhrpott, die ihre Beauty-Leidenschaft ausleben und teils auch zum Beruf gemacht haben, stehen im Mittelpunkt der neuen Doku-Reihe "Die Beauty Profis - Schönes aus dem Pott". Das WDR Fernsehen strahlt die Folgen ab 16. Oktober 2017 immer montags von 21.00 bis 21.45 Uhr aus. Pauline ist Nageldesign-Weltmeisterin mit eigener "Akademie" in Gelsenkirchen und wird rund um den Globus von großen Kosmetikfirmen gebucht. Auf Geschäftsreise, zum Beispiel nach Sri Lanka, geht sie am liebsten mit ihrer besten Freundin und Assistentin Petra, die eine Schönheits-Oase in Bochum besitzt. Marco aus Düsseldorf ist als Frisör, Fashion-Fachmann und "Frauenversteher" ein Multitalent für die Damenwelt zwischen Meerbusch und Mönchengladbach. Als eine Kundin auf einer Promi-Gala eingeladen ist, sucht sie Marcos kompetenten Rat in Sachen Styling und passendem Make-up. Mit viel Herzblut verkauft Melanie aus Oberhausen Dessous in allen Größen und erhält Anfragen aus ganz Deutschland. Zu ihrem Firmenjubiläum bietet sie ihren Kundinnen an, sich von einem Profi-Fotografen in Szene setzen zu lassen. Wer traut sich? Julian und Jan aus Witten arbeiten zusammen wie ein "Bildhauer" an seinem "Kunstwerk". Denn Jans Ziel ist es, NRW-Meister im Bodybuilding zu werden und dafür wird er von seinem Bruder Julian trainiert. Ob es dem Studenten gelingt, die Competition zu gewinnen - trotz Problemen mit der Wettkampf-Lasur "in der Farbe von Zartbitterschokolade"? Einen anderen Traum wollen Ben und Jörg aus Sonsbeck (Kreis Wesel) am Niederrhein verwirklichen. Ben gilt als Kosmetik-Koryphäe zwischen Düsseldorf und der niederländischen Grenze, Jörg ist Vertriebsmitarbeiter. Gemeinsam sucht das Paar nach einer passenden Immobilie, um seine eigene Schönheitsfarm aufzubauen. Werden die beiden fündig? Das WDR-Kamerateam begleitet in sechs Folgen die Beauty-Profis in beruflichen und privaten Momenten, bei Höhen und Tiefen in ihrem Business. "Uns war es wichtig, mit dem einen oder anderen Klischee zu brechen", erläutern die verantwortlichen WDR-Redakteure Silke Schnee und Philipp Bitterling. "Ob wir eine Nageldesignerin mit Journalistik-Grundstudium oder einen klavierspielenden Bodybuilder zeigen, dessen letzte Bühnenerfahrung vor dem Kräftemessen die Theaterinszenierung eines Brecht-Stücks war - die Beauty-Profis überraschen und amüsieren gleichermaßen." Die erste Folge der "Beauty-Profis" ist ab Dienstagnachmittag (10.10.) im Vorführraum der WDR Presselounge abrufbar. Produktion: Tokee bros. GmbH im Auftrag des WDR Redaktion: Silke Schnee und Philipp Bitterling Fotos finden Sie unter ard-foto.de https://presselounge.wdr.de https://twitter.com/WDR_Presse

