Neue Tagesthemen-Reihe: "Was Deutschland bewegt"

Hamburg (ots) - Die Tagesthemen haben die Beitragsreihe "Was Deutschland bewegt" gestartet. Diese soll Sorgen und Hoffnungen spiegeln, die in einzelnen, oft wenig bekannten Gemeinden die Diskussion prägen. Bürger sprechen darüber, wie sie ihre Zukunft sehen. Die Tagesthemen möchten bewusst abseits der dominierenden Nachrichten des Tages immer wieder den Puls fühlen. Was sind die Themen vor Ort, welche Entwicklungen beschäftigen die Menschen? Diesen Fragen gehen die Reporter nach.

Christian Nitsche, Zweiter Chefredakteur ARD-Aktuell und Leiter der Tagesthemen: "Ein solches Ortsporträt kann mehr aussagen über die Stimmung in unserem Land als manche Umfrage oder Bundestagsdebatte. Wir fragen, warum sich Menschen abgehängt fühlen, welche Sorgen und Erwartungen sie haben. Wir spiegeln lediglich die konkrete Lage vor Ort. Die O-Töne bilden ein Mosaik, das sich selbst zusammensetzt."

Nach dem Start der Reihe in Spiegelberg, einer kleinen Gemeinde mit rund 2.000 Einwohnern in der Nähe von Heilbronn, folgen in den kommenden Monaten weitere Berichte aus mehreren Regionen Deutschlands. Noch im Dezember wird das zweite Ortsporträt gezeigt.

