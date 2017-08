WDR 3 Kult-Veranstaltung: Das Public-Viewing der BBC "Last Night of the Proms" 2017

Köln (ots) -

Längst ist es Kult: Das WDR 3-Public-Viewing der BBC "Last Night of the Proms" macht in diesem Jahr erstmals in Iserlohn Station, der größten Stadt des Sauerlandes, und zwar am 9. September 2017 ab 18.00 Uhr im dortigen Parktheater. "Ich freue mich in jedem Jahr auf diese besondere Mischung von 'Klassik und Klamauk', zu der wir die WDR 3 Fangemeinde herzlich einladen", sagt WDR 3 Programmchef Prof. Karl Karst. Um die begehrten WDR 3 Freikarten können sich die HörerInnen ab Montag, den 7. August 2017, über www.wdr3.de oder beim WDR 3-Hörertelefon unter 0221 56789 333 bewerben. Der Abend des 9. September beginnt um 18.00 Uhr mit einem Konzert des WDR Funkhausorchesters Köln. Gemeinsam mit der Sängerin Jana Marie Gropp spielt das Orchester unter seinem Chefdirigenten Wayne Marshall. Marshall, selbst Brite, stimmt mit Werken von Edward Elgar, Georg Friedrich Händel, John Williams und anderen auf die Last Night ein. Durch das Konzert und das Public-Viewing der BBC "Last Night of the Proms" aus der Royal Albert Hall in London führt WDR 3 Moderator Jörg Lengersdorf. Zusätzlich lobt WDR 3 erneut einen Kostümwettbewerb aus: Unter dem Motto "Der Zauberberg von Iserlohn. Mit Feen und Kobolden durch die Nacht" sind alle BesucherInnen eingeladen, sich zu kostümieren. Die originellsten Verkleidungen prämiert WDR 3 mit VIP-Karten seiner WDR 3 Kulturpartner. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.wdr3.de Sendehinweis Samstag, 9. September 2017, WDR 3 18.00-20.00 Uhr: Auftaktkonzert des WDR Funkhausorchesters 20.00-24.00 Uhr: Live-Übertragung der BBC "Last Night of the Proms" Das Programm können Sie auch im Internet-Livestream unter WDR3.de hören. www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-spezial/bbc-last-night -of-the-proms-iserlohn-100.html Fotos unter ARD-Foto.de

