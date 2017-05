WDR 3 Hörspiel "Screener" erhält den Hörspielpreis der Kriegsblinden 2017

Köln (ots) -

Das WDR 3 Hörspiel "Screener" von Lucas Derycke erhält den Hörspielpreis der Kriegsblinden 2017, den wichtigsten Preis für deutschsprachige Hörspiele. "Screener" erzählt von einem jungen Mann, der als sogenannter Content Reviewer unangemessene Videos aus dem Internet filtert. Tag für Tag sortiert er die Bilder aus, die niemand sonst sehen soll - Gewalt, Pornographie, Erniedrigung. Was passiert, wenn man all das, was in der Welt und vor der Kamera geschieht, auch ansehen muss? Mit subtilen akustischen Mitteln vermittelt Lucas Derycke die Erfahrung visueller Überwältigung und emotionaler Überforderung. Er macht hörbar, was nicht sichtbar ist: Die schleichende Veränderung und Traumatisierung im Innern eines Menschen. Die Jury befand: "Beglückend, wenn Hörspielproduzenten das Mikrophon als Makroobjektiv begreifen und einmal ganz nah rangehen. An die Menschen, ihre Gedanken und Gefühle und auch an die Zeit, in der sie leben. Was tun mit der Welle an Gewaltdarstellung, die [im Internet] über uns hereinbricht? [...] Ein akustisch beeindruckendes und inhaltlich intensives Hörspiel zu einer brennenden Frage unserer Zeit." Die Regie führte Lucas Derycke selbst, die Tongestaltung besorgte Benno Müller vom Hofe, die Dramaturgie lag bei WDR 3 Redakteurin Hannah Georgi. Die Preisverleihung findet am 17. Mai in Köln statt. Das Hörspiel wurde genau ein Jahr zuvor, am 17. Mai 2016, im Kulturradio WDR 3 erstmals ausgestrahlt und ist aktuell im WDR Hörspielspeicher nachzuhören unter hoerspiel.wdr.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell