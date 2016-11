WDR-Programmänderungen zum Tode von Fidel Castro

Köln (ots) -

Der WDR ändert anlässlich des Todes von Fidel Castro sein Programm und zeigt am Mittwoch, 30. November, um 22.55 Uhr die Dokumentation "Fidel Castro. Ein Leben für die Revolution". Die ursprünglich geplanten Sendungen verschieben sich um 45 Minuten. WDR 5 sendet am Montag (28.11.2016) von 20.05 bis 21 Uhr das Portrait " Fidel Castro - Die Revolution bin ich" von Ursula Voss. http://www1.wdr.de/radio/wdr5/ Nähere Informationen zur Doku: Der Dokumentarfilmer Stephan Lamby und der Buchautor Volker Skierka ("Fidel Castro. Eine Biographie") haben anlässlich des 90. Geburtstags von Castro (13.8.2016) ein aufwändig recherchiertes Psychogramm des kubanischen Revolutionärs verfasst. Detailgenau schildern sie, wie er historische Augenblicke erlebt hat: Von der Ermordung John F. Kennedys, über spannungsgeladene Besuche in New York und Moskau, bis zum Tod von Che Guevara. Darüber hinaus haben sie den Fidel Castro der Vergangenheit beobachtet. Fidel Castro war stets ein politischer Überlebenskünstler - bis zu seiner schweren Krankheit und der Machtübergabe an seinen Bruder Raúl. Für viele war er ein Symbol politischer Unabhängigkeit, von Durchhaltevermögen. Andere erkannten in ihm nur noch ideologische Erstarrung. Von Kritikern hat sich Castro nie sonderlich beeindrucken lassen. Die Geschichte, die der Film von Stephan Lamby und Volker Skierka erzählt, ist gleichermaßen Weltgeschichte wie Castros Lebensgeschichte. Zu den Interviewpartnern der Dokumentation zählen unter anderem Castros große Liebe Natalia Revuelta, ihre gemeinsame Tochter Alina, Castros früherer Kampfgefährte Huber Matos, Michail Gorbatschow, Ex-US-Außenminister Henry Kissinger, der ehemalige deutsche Botschafter auf Kuba Bernd Wulffen, der frühere Che Guevara-Freund Jean Ziegler, der Schriftsteller Norberto Fuentes sowie Che Guevaras Tochter Aleida. Foto unter ARD-Foto.de

