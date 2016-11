DVB-T-Sender am Standort Dortmund wird am 29. November kurzzeitig abgeschaltet

Köln (ots) -

Im Rahmen der Umstellung auf DVB-T2 am Senderstandort Dortmund wird der DVB-T Empfang am 29. November zwischen 15.00 und 16.00 Uhr zeitweise unterbrochen bzw. eingeschränkt sein. Betroffen ist folgender Kanal: Das Erste, arte, ONE, phoenix (DVB-T Kanal 48) Nicht betroffen sind Fernsehhaushalte, die ihre Programme per Kabel oder Satellit empfangen.

