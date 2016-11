Bundesverdienstkreuz für WDR-Integrationsbeauftragten Gualtiero Zambonini

Köln (ots) -

Der scheidende WDR-Integrationsbeauftragte Gualtiero Zambonini (71) wurde am Mittwoch (23.11.2016) für sein Engagement mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft überreichte das Bundesverdienstkreuz während des WDR Integrationsgipfels im Kölner WDR Funkhaus. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sagte: "Gualtiero Zambonini bringt Menschen zusammen. Er bringt zum Reden und zum Handeln. Seine Lebensthemen - Integration und Zuwanderung - sind gerade in diesen Tagen Kernthemen unserer Gesellschaft. Herr Zambonini hat die Bedeutung dieser Themen früher als viele andere erkannt und hat sich weit über seine beruflichen Aufgaben hinaus dafür eingesetzt, dass Zusammenleben und Integration gelingen. Sein Lebenswerk verdient eine besondere Auszeichnung. Deswegen habe ich ihn gerne für den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen. Bundespräsident Joachim Gauck ist diesem Vorschlag gefolgt. Es war mir eine Ehre, Dr. Gualtiero Zambonini heute das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse auszuhändigen." WDR-Intendant Tom Buhrow gratulierte und würdigte die Verdienste von Gualtiero Zambonini: "Nach dem Landesverdienstorden nun noch das Bundesverdienstkreuz! Ein schöneres Abschiedsgeschenk kann ich mir für Gualtiero Zambonini nicht vorstellen. Vor allem ihm haben wir es zu verdanken, dass der WDR in Sachen Medien und Integration eine Vorreiterrolle spielt - sowohl in unseren Programmen als auch in der Personalpolitik." Die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz zeige, dass Zamboninis Wirken auch weit über den Sender hinaus wahrgenommen werde. Gualtiero Zambonini wurde am 15. Mai 2003 vom damaligen Intendanten Fritz Pleitgen zum WDR-Beauftragten für Integration und kulturelle Vielfalt berufen. Damit war er der erste hauptamtliche Integrationsbeauftragte in der deutschen Medienlandschaft. Zambonini war unter anderem maßgeblich an der Gründung des jungen europäischen Radios Funkhaus Europa und der Talentwerkstatt "WDR grenzenlos" für junge Journalistinnen und Journalisten aus Einwandererfamilien beteiligt. Im August 2008 war er bereits mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden. Der WDR Integrationsgipfel ist die letzte von vielen Veranstaltungen zum Thema Integration und kulturelle Vielfalt, die von Gualtiero Zambonini angestoßen und realisiert wurden. Seine Nachfolgerin ist Iva Krtalic (47). Sie hat die Aufgabe als WDR-Integrationsbeauftragte am 15. September 2016 von Zambonini übernommen und gemeinsam mit ihm den WDR Integrationsgipfel gestaltet. Weitere Infos: WDR.de/unternehmen Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de https://twitter.com/WDR_Presse

