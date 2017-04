Pascal Laugel, Vorstandsvorsitzender der TARGOBANK mit Hauptsitz in Düsseldorf. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/78980 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/TARGOBANK AG & Co. KGaA/Daniel Gebauer" Bild-Infos Download

Düsseldorf (ots) - Konditionen bei Online-Konto und Festgeldern überzeugten die Tester besonders // Gute Noten auch für den Internetauftritt und den Kundenservice // Bewertung von bundesweit 150.000 Bankkunden floss in das Ergebnis mit ein

Bei Deutschlands größtem Bankentest des Wirtschaftsmagazins "Euro" wurde die TARGOBANK zur "Besten Filialbank Deutschlands" gekürt. In allen drei in das Gesamtergebnis einfließenden Bereichen Konditionen, Service und Kundenbefragung konnte sich die TARGOBANK gegenüber 2016 nochmals verbessern und belegte damit Platz 1 bei den Filialbanken.

"Die Wahl zur 'Besten Filialbank Deutschlands' freut uns sehr, vor allem deshalb, weil hierbei auch die Meinung der Kunden berücksichtigt wurde", sagt Pascal Laugel, Vorstandsvorsitzender der TARGOBANK. "Unser Ziel ist es, nah am Kunden zu sein, um ihm über alle Kanäle auf seine persönliche Situation abgestimmte Lösungen und Produkte anzubieten. Wir arbeiten hart daran, diesen Erfolg in den nächsten Jahren fortzuschreiben."

Ausschlaggebend für die Auszeichnung zur "Besten Filialbank Deutschlands" waren unter anderem das bereits ab 600 Euro monatlichem Gehaltseingang kostenfreie Onlinekonto sowie die im Branchenvergleich hohen Zinssätze bei länger laufenden Festgeldern. Auch die Konditionen der Baufinanzierung überzeugten im Test. Im Servicebereich bewerteten die Kunden zudem den Internetauftritt und die Bearbeitung von Beschwerden durchweg positiv.

Die Ergebnisse des vom Hamburger Analysehaus S.W.I. Finance durchgeführten Tests von 29 bundesweit tätigen Geldinstituten, in dessen Rahmen auch 150.000 Bankkunden befragt wurden (Kunden-Ergebnisse flossen mit 20 Prozent in die Gesamtwertung mit ein), sind in der heute erschienenen Mai-Ausgabe von "Euro" veröffentlicht. Für den Bankentest wurden die Produktbereiche Zahlungsverkehr, Tagesgeld, Festzinsanlagen, Brokerage, Ratenkredite sowie sonstige Bankdienstleistungen wie Beschwerdemanagement, Beratung und Service durchleuchtet.

Über TARGOBANK

Die TARGOBANK AG & Co. KGaA hat 90 Jahre Erfahrung im Privatkundengeschäft auf dem deutschen Markt. Sie betreut vier Millionen Kunden in den Geschäftsbereichen Konto & Karten, Kredit & Finanzierung, Sparen & Geldanlage, Vermögen & Wertpapiere sowie Schutz & Vorsorge. Die TARGOBANK bietet auch eine Einkaufs- und Absatzfinanzierung für Kfz-Händler an. Der Schwerpunkt liegt auf einfachen, attraktiven Bankprodukten, gutem Service sowie auf einer langfristigen und nachhaltigen Entwicklung. Um nah am Kunden zu sein, betreibt die TARGOBANK mehr als 360 Standorte in 200 Städten in Deutschland, und sie ist telefonisch rund um die Uhr im Service-Center erreichbar. Die Bank kombiniert die Vorteile einer Direktbank mit kompetenter Beratung und exzellentem Service in den Filialen und bei Kunden zuhause. Hauptsitz der TARGOBANK ist Düsseldorf. Deutschlandweit beschäftigt sie 7.000 Mitarbeiter. In Duisburg führt die Bank ein Dienstleistungscenter mit 2.000 Mitarbeitern. Die TARGOBANK ist führend im Geschäftsfeld der Konsumentenkredite und einer der größten Kreditkartenherausgeber in Deutschland. Als Tochter der Genossenschaftsbank Crédit Mutuel, einer der größten und finanzstärksten Banken Europas, ist die Bank ein sicherer Partner für ihre Kunden. Weiterführende Informationen: www.targobank.de

Über Crédit Mutuel

Die CM11-Gruppe (Crédit Mutuel) ist eine der größten und finanzstärksten Bankengruppen in Europa mit sehr guten Ratings. Sie vereint die Stärken einer Genossenschaftsbank mit starker regionaler und lokaler Verankerung mit denen der international agierenden Geschäftsbank Crédit Industriel et Commercial (CIC). Sie bilden ein weltweites Netzwerk mit 4.500 Geschäftsstellen, rund 66.000 Mitarbeitern und mehr als 24 Millionen Privat- und Geschäftskunden. Weiterführende Informationen: www.creditmutuel.de oder www.creditmutuel.com

