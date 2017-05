-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort 18.05.2017 Wien - Die zum Ottakringer Konzern gehörenden Getränkehandelsunternehmen Kolarik & Leeb GmbH und Del Fabro GmbH werden verschmolzen. Mit heutigem Tag haben sich die Gesellschafter der beiden Unternehmen geeinigt die Verschmelzung durchzuführen. Die Details zu der Verschmelzung, insbesondere der Verschmelzungsstichtag, stehen noch nicht fest und werden in den nächsten Wochen festgelegt. An der Kolarik & Leeb GmbH ist die Ottakringer Getränke AG zu 74 % und die Kolarik & Kolarik GmbH zu 26 % beteiligt. An der Del Fabro GmbH sind Franz Del Fabro sowie die Ottakringer Getränke AG zu je 50 % beteiligt. Nach der Verschmelzung werden die Beteiligungsverhältnisse wie folgt lauten: Ottakringer Getränke AG: 61,8 %, Franz Del Fabro: 25,3 %, Kolarik & Kolarik GmbH: 12,9 %. Durch die Verschmelzung entsteht Österreichs größter Getränke-Vollsortimenter mit einem Umsatzvolumen von rund 80 Mio Euro und 250 Mitarbeitern (inklusive Tochtergesellschaften). Rückfragehinweis: Mag. Siegfried Menz Vorstand Tel.: +43 1 49100-2216 mailto:sigi.menz@ottakringerkonzern.com Dr. Thomas Sautner Unternehmenssprecher Tel.: +43 1 49100-2215 mailto:thomas.sautner@ottakringerkonzern.com Prok. Mag. Alexander Tesar Leiter Finanz- u. Rechnungswesen Investor Relations Tel.: +43 1 49100-2253 Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Ottakringer Getränke AG Ottakringer Platz 1 A-1160 Wien Telefon: +43 1 49100- 0 FAX: +43 1 49100- 2613 Email: WWW: www.ottakringerkonzern.com ISIN: AT0000758032, AT0000758008 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch