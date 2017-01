Kraftstoffpreise erneut gefallen

Kraftstoffpreise in Deutschland. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7849 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ADAC" Bild-Infos Download

München (ots) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland haben erneut nachgegeben. Nach Angaben des ADAC kostet ein Liter Super E10 im Durchschnitt 1,362 Euro und damit 0,2 Cent weniger als im Vergleich zur Vorwoche. Auch Diesel wurde billiger: Der Preis für einen Liter sank um 0,8 Cent auf durchschnittlich 1,178 Euro.

Auch bei sinkenden Spritpreisen lohnt es sich für Autofahrer, gezielt die günstigsten Tankstellen anzufahren und besonders preisbewusst zu tanken; das fördert den Wettbewerb am Kraftstoffmarkt. Auskunft über die aktuellen Kraftstoffpreise in Deutschland gibt es unter www.adac.de/tanken und in der Smartphone-App "ADAC Spritpreise".

