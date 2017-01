Aktuelles Statement des ADAC-Vizepräsidenten für Verkehr Ulrich Klaus Becker zum Verkehrsträgervergleich der Allianz pro Schiene: "Sicherheit geht vor - bei allen Verkehrsmitteln"

München (ots) - ADAC-Vizepräsident für Verkehr Ulrich Klaus Becker: "Die Vielfalt der Verkehrsträger in Deutschland sichert die Vielfalt unserer Mobilität. Ein 'Aufrechnen' von vermeintlichen Risiken und Gefahrenpotenzialen ist zynisch und wenig hilfreich - vor allem hat es nichts mit dem Mobilitätsbedürfnis der Menschen zu tun. Stattdessen täten wir allesamt gut daran, gemeinsam an einer weiteren Reduzierung der Verkehrstoten in Deutschland zu arbeiten - durch umsichtiges Miteinander, bestmögliche Aufklärung und effektive Sicherheitsprogramme."

