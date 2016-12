Kraftstoffpreise deutschlandweit stark gestiegen / Tanken in Sachsen am teuersten, in Berlin und Hamburg am günstigsten

Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7849 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ADAC-Grafik" Bild-Infos Download

München (ots) - Der jüngste Anstieg des Ölpreises schlägt flächendeckend auf die Kraftstoffpreise in Deutschland durch. Wie die heutige ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, haben sich Benzin und Diesel seit der letzten Preiserhebung am 11. November stark verteuert: Der Benzinpreis kletterte seitdem um rund sechs Cent, Diesel vereinzelt um mehr als acht Cent. Am teuersten tanken zurzeit die Autofahrer in Sachsen. Dort kostet ein Liter Super E10 im Schnitt 1,360 Euro, Diesel 1,190 Euro.

Am preiswertesten ist Tanken in Hamburg und Berlin. Die Hansestadt liegt bei Benzin ganz vorn: Ein Liter Super E10 ist dort für 1,324 Euro zu haben, gefolgt von Berlin mit 1,326 Euro. Auf dem dritten Platz rangiert Bayern als erstes Flächenland mit 1,330 Euro. Diesel ist mit 1,154 Euro in Berlin am günstigsten, auf dem zweiten Platz liegt Hamburg mit 1,155 Euro. Drittplatziertes Bundesland ist Niedersachsen mit einem Durchschnittspreis von 1,163 Euro.

Für die Untersuchung hat der ADAC am heutigen Freitag um 11 Uhr die aktuellen Preise aller rund 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfassten Tankstellen ausgewertet. Die ermittelten Durchschnittswerte stellen eine Momentaufnahme dar. Informationen über die günstigste Tankstelle in der Nähe gibt es über die App "ADAC Spritpreise" sowie über www.adac.de/tanken.

