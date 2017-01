Berlin (ots) - Michael Brand Vorsitzender der AG Menschenrechte und humanitäre Hilfe

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in ihrer Sitzung am heutigen Dienstag die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin, Michaela Noll, für das Amt der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags nominiert. Sie soll die Nachfolge von Peter Hintze antreten, der am 26. November 2016 verstorben ist.

Außerdem hat die Fraktion heute den Abgeordneten Michael Brand zum menschenrechtspolitischen Sprecher und zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe gewählt.

