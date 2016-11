Rehberg/Klein: Koalition stockt Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit um mehr als eine halbe Milliarde auf

Berlin (ots) - Entwicklungszusammenarbeit weiter im Fokus

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am gestrigen Donnerstag den Weg für ein noch stärkeres Engagement Deutschlands bei der Entwicklungszusammenarbeit und damit auch bei der Bekämpfung von Fluchtursachen geebnet. Hierzu erklären der haushaltspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Eckhardt Rehberg und der zuständige Berichterstatter Volkmar Klein:

Eckhardt Rehberg: "Mit der Aufstockung wächst der Haushalt für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gegenüber 2016 um 1,13 Milliarden Euro. Seit dem Beginn der Kanzlerschaft von Angela Merkel wurden die Mittel damit mehr als verdoppelt. Die unionsgeführte Koalition setzt damit wiederholt ein wichtiges Zeichen, um der Verantwortung Deutschlands gerecht zu werden."

Volkmar Klein: "Mehr Geld ist gut, aber auch nicht alles. Die Entwicklung in den vergangenen Monaten hat gezeigt, dass wir in Zukunft in der Entwicklungszusammenarbeit viel mehr als bisher Nachhaltigkeit und Jobs in den Mittelpunkt stellen müssen. Das betrifft insbesondere die Länder Afrikas. Ernährung, Gesundheit, Bildung und Ausbildung sind wichtig, reichen aber nicht aus, um jungen Menschen eine Perspektive zu geben, damit sie ihr eigenes Leben gestalten und eine Familie ernähren können. Dazu braucht es Arbeitsplätze vor Ort."

