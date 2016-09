Jung: Shimon Peres war ein Kämpfer für Aussöhnung und Verständigung

Berlin (ots) - Zum Tod des großen israelischen Staatsmannes

Der ehemalige israelische Staatspräsident, Shimon Peres, ist am heutigen Mittwoch verstorben. Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Jung:

"Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion trauert um den ehemaligen Staatspräsidenten Israels und Friedensnobelpreisträger Shimon Peres. Mit Peres verliert die Welt einen großen Staatsmann. Trotz der furchtbaren Gräuel der Shoah setzte sich Peres für eine Verständigung mit Deutschland ein. Dafür sind wir Deutsche Shimon Peres dauerhaft zu enormem Dank verpflichtet. In seiner bewegenden Rede im Deutschen Bundestag zum Gedenken an die Opfer der Nationalsozialismus hat Peres 2010 seine Vision einer Welt ohne Krieg und Antisemitismus formuliert. Vor dem Hintergrund der Shoah forderte er: 'Die Jugend muss sich erinnern, darf nicht vergessen und muss wissen, was geschehen ist. Sie darf niemals, wirklich niemals, an etwas anderes glauben, sich andere Ziele setzen als Frieden, Versöhnung und Liebe.' Für diese Vision hat er sich als Politiker und als Mensch in Israel und der Welt jahrzehntelang eingesetzt.

Unermüdlich war sein Einsatz für eine Aussöhnung zwischen Israel und Palästinensern. Für sein Wirken zum Abschluss des Oslo-Abkommens erhielt er 1994 den Friedensnobelpreis. Er wollte dauerhaften Frieden und Fortschritt im Nahen Osten.

Dafür kämpfte er nicht nur als Politiker jahrzehntelang. Mit dem 'Peres Center for Peace' schuf er eine Organisation, die ganz konkret wirtschaftliche und technologische Entwicklung und direkte Kontakte zwischen Menschen fördert. Seine Vision: 'Trotz all unserer Unterschiede können wir Frieden schaffen, nicht nur Frieden verhandeln.'

Shimon Peres war eine wichtige Stimme des Ausgleichs und der Mäßigung in einer Region, die seit Jahrzehnten nicht zur Ruhe kommt. Die Unionsfraktion wird ihre Bemühungen um eine Befriedung des Nahen Ostens, für eine Zwei-Staaten-Lösung und eine Welt, in der Antisemitismus und religiöser Hass keinen Platz haben, auch im Andenken an Shimon Peres fortsetzen.

Wir verneigen uns vor einem beeindruckenden Menschen und großen Staatsmann, der unsere Zeit geprägt hat."

