Neal-Preston-Ausstellung im Theater Gütersloh endet mit Besucherrekord

- Foto-Portraits von Rock'n'Roll-Größen zogen mehr als 10.000 Besucher an - Auch Rahmenprogramm mit Vortragsabend, Lesung, Foto-Workshop und Live-Musik stark nachgefragt

Die Foto-Ausstellung "Neal Preston - In the Eye of the Rock'n'Roll Hurricane" hat binnen eines Monats die Rekordzahl von mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher ins Theater Gütersloh gelockt und ist damit eine der bisher erfolgreichsten Ausstellungen in der Stadt. Bis Sonntag waren auf Einladung von Bertelsmann, Lightpower Collection und der Kultur Räume Gütersloh 70 eindrucksvolle Foto-Portraits von Rock'n'Roll-Größen wie Led Zeppelin, Queen, Mick Jagger, The Who oder Bruce Springsteen im Theater zu sehen, die der renommierte Dokumentarfotograf Neal Preston im Laufe von vier Jahrzehnten geschaffen hatte. Der starke Andrang zeugte nicht nur von der Qualität der Bilder, sondern auch von der Anziehungskraft des Rock'n'Roll. Audiostationen und Kurzfilme mit begleitenden Interviews, Musik und Stories ließen die Welt der Bühnenstars lebendig werden und wurden von den Besuchern intensiv genutzt.

"Volles Haus" konnten das Theater Gütersloh und die Partner Bertelsmann und Lightpower Collection auch beim Rahmenprogramm zur Ausstellung verzeichnen: So war die Studiobühne des Theaters bis auf den letzten Platz besetzt, als Neal Preston aus seinem bewegten Leben auf den größten Bühnen und Festivals der Welt erzählte. Eine Lesung aus dem Buch "Die Rolling-Stone-Jahre" mit dem Schauspieler Benno Fürmann musste eigens in den großen Theatersaal verlegt werden, um mehr Karten anbieten zu können. Auch ein Workshop für Konzertfotografie sowie ein Musikabend mit jungen Bands aus der Region lockten zahlreiche Teilnehmer und Besucher an.

Die Ausstellung "Neal Preston - In the Eye of the Rock'n'Roll Hurricane" hatte zuvor bereits auf dem Jazz Festival in Montreux, in Las Vegas, Stockholm und bei der Musikmesse in Frankfurt Tausende Besucher verzeichnet. Vom 27. Oktober bis zum 27. November 2016 gastierte die Schau in Gütersloh.

Der Künstler zeigte sich hocherfreut über den Zuspruch aus der Region: "Ich möchte mich bei allen in Gütersloh bedanken, auch und besonders bei meinen Freunden im Theater, bei Bertelsmann und natürlich bei Lightpower, die diese wunderbare Ausstellung gemeinsam möglich gemacht haben. Ich bin fast sprachlos. Ihr habt mir die Zeit meines Lebens beschert", erklärte Neal Preston.

Der Bertelsmann-Vorstandsvorsitzende Thomas Rabe sagte: "Musik und Fotografie sind eine starke Verbindung, wie auch das enorme Echo auf diese von Bertelsmann geförderte Ausstellung zeigt. Als Unternehmen, das seit Jahrzehnten im Musikgeschäft tätig ist und die Musikrechte vieler der abgebildeten Künstler vertritt, sind wir froh und stolz über den Erfolg dieses gemeinsamen Projektes in unserer Heimatregion."

"Seitens der Kultur Räume freuen wir uns sehr, dass nicht nur die wechselnden Ausstellungen in der Galerie im Forum der Stadthalle weiterhin großen Zuspruch finden, sondern sich auch die einmalige Werkschau von Neal Preston im Theater als Publikumsmagnet erwiesen hat. Dieses Projekt war für das Theater Gütersloh etwas ganz Besonderes und ich freue mich darüber, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern Bertelsmann und der Lightpower Collection die Möglichkeit hatten, diese exklusive Ausstellung im Theater präsentieren zu dürfen", so Andreas Kimpel, Betriebsleiter der Kultur Räume und Kulturdezernent der Stadt Gütersloh.

Ralph-Jörg Wezorke, Geschäftsführer der Lightpower GmbH, erklärte: "Wir haben schon einige Ausstellungen erlebt. Ob in Stockholm, Las Vegas oder Frankfurt. Ob mit vielen Tausend Besuchern oder mit prominenten Gästen und Gratulanten wie Tony Iommi (Black Sabbath), Marco Mendoza (White Snake) oder Brian May (Queen). Alles das ist uns sehr viel wert. Dennoch wird Gütersloh eine besondere Position in dieser Reihe einnehmen. Denn nie hatten wir ein interessierteres Publikum als hier. Besonders aber hatten wir mit Bertelsmann und den Kultur Räumen Partner an unserer Seite, die man sich besser nicht wünschen kann. Darüber sind wir sehr glücklich. Gleichzeitig aber sind wir auch etwas wehmütig, dass unsere kleine R'n'R-Karawane wieder weiterziehen muss."

Neal Preston portraitierte viele legendäre Musiker und Bands mit seiner Kamera: Carlos Santana, Alice Cooper, Bob Marley, Tina Turner, Aretha Franklin, David Bowie, Deep Purple, Roger Waters, Janis Joplin, Prince, Madonna oder Frank Zappa, um nur einige zu nennen. Seine Bilder gehören zu den bedeutendsten Werken der Rock'n'Roll-Fotografie und bilden den wohl umfangreichsten Werkkomplex der Rock-Historie.

Weitere Informationen: http://www.bertelsmann.de/news-und-media/specials/neal-preston/#st-1 http://www.lightpower-collection.com/de/ http://www.theater-gt.de/veranstaltung/neal-preston/

