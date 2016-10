Bertelsmann baut Bildungsaktivitäten durch Übernahmen aus

Logo Bertelsmann Education Group / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7842 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bertelsmann SE & Co. KGaA" Bild-Infos Download

Cary/New York/Gütersloh (ots) - Bertelsmann-Tochter Relias Learning übernimmt US-Unternehmen Swank Healthcare und AHC Media

- Einstieg in das Geschäft für Fortbildungen in Krankenhäusern und Arztpraxen - Weiterer Ausbau der strategischen Wachstumsplattform Bildung

Bertelsmann stärkt sein Bildungsgeschäft im Bereich E-Learning: Relias Learning, Tochter des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens, übernimmt die zwei US-Unternehmen Swank Healthcare und AHC Media vollständig. Beide Unternehmen bieten digitale Fortbildungsinhalte für Angestellte im Gesundheitswesen an, mit speziellem Fokus auf Mitarbeiter in Krankenhäusern und niedergelassene Ärzte. Über den jeweiligen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, sagte: "Relias Learning ist ein wichtiges Wachstumsgeschäft von Bertelsmann, das wir sowohl organisch als auch durch Zukäufe weiterentwickeln. Durch die Übernahmen von Swank Healthcare und AHC Media erweitert Relias seine führende Marktposition im Gesundheitswesen in den USA und richtet sich nun auch direkt an Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte. Beide Transaktionen sind wichtige Schritte beim Ausbau des E-Learning-Geschäfts der Bertelsmann Education Group, sie passen hervorragend in unsere Bildungsstrategie."

Jim Triandiflou, CEO von Relias Learning, ergänzte: "Der Einstieg in den Markt für Krankenhäuser und Ärzte ist ein bedeutender strategischer Schritt für Relias. Mit den beiden nun getätigten Akquisitionen expandieren wir in den Markt für Akutversorgung, in dem rund ein Drittel aller Personen im Gesundheitswesen arbeiten. Mit unseren vielfach prämierten Weiterbildungsangeboten erreichen wir nun also eine noch größere Zielgruppe."

Swank HealthCare, beheimatet in St. Louis, Missouri, bietet Mitarbeitern in Militär- und Zivilkrankenhäusern rund 800 verschiedene Online-Trainingskurse an. Das Absolvieren einzelner Kurse ist für Angestellte im Gesundheitswesen in den USA zum Teil jährlich verpflichtend. Bei AHC Media mit Sitz in Atlanta, Georgia, erhalten Ärzte, Krankenschwestern und Apotheker Fachinformationen zur beruflichen Fortbildung.

Mit der Übernahme von Relias Learning im November 2014 tätigte Bertelsmann seine größte Akquisition in den USA seit der Übernahme von Random House im Jahr 1998; das Unternehmen expandierte vor wenigen Monaten auch nach Europa.

Bertelsmann konzentriert sich mit seinen Aktivitäten im Bildungsbereich auf Online-Bildung mit den Schwerpunkten Gesundheitswesen und Technologie sowie auf Bildungsdienstleistungen. Mittelfristig soll der Bereich Bildung mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro zur dritten Geschäftssäule von Bertelsmann neben Medien und Dienstleistungen ausgebaut werden.

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Die Bertelsmann Education Group umfasst die Bildungsaktivitäten von Bertelsmann. Mit digitalen Bildungs- und Dienstleistungsangeboten, die ihre Schwerpunkte in den Sektoren Gesundheit und Technologie haben, gestaltet die Gruppe das Lernen im 21. Jahrhundert. Sie greift dabei auf die Ressourcen sowie das weltweite Netzwerk von Bertelsmann zu.

