Mittwoch, 7. Dezember 2016, 9.05 Uhr Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger Gäste: Paveier, Band Berufsunfähigkeit - Wie sichert man sich am besten ab? Roulade von Lachsforelle und Spinat - Kochen mit Armin Roßmeier Lebkuchen selber machen - Mit Konditormeisterin Alexandra Wende Festgenagelt, Teil 1 - Aktion mit Handwerksprofi Mick Wewers Verbrennungen bei Kindern - Gefahrenquellen in der Weihnachtszeit Die Fettlöserin - Nicole Jäger hat 160 Kilo abgenommen Mittwoch, 7. Dezember 2016, 12.10 Uhr drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin Teurer Tierschutz - 816 000 Euro und zwei Hamster Expedition Deutschland: Düsseldorf - Zusammenleben auf einem Hof Syrisches Dattelgebäck zu Weihnachten - Ein Teller Heimat Mittwoch, 7. Dezember 2016, 13.00 Uhr ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina von Ungern-Sternberg CDU-Parteitag in Essen - Weichenstellung für das Wahljahr 2017 Wutpolitiker in Europa - Das Erstarken populistischer Kräfte Überlebenskampf im Flüchtlingslager - Alltag im jordanischen Zataari Fluchtroute übers Mittelmeer - ZDF-Reporter begleitet Rettungsschiff Mittwoch, 7. Dezember 2016, 17.10 Uhr hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag Lucky Luke wird 70 Jahre alt - Der Comic-Cowboy hat weltweit Fans Mittwoch, 7. Dezember 2016, 17.45 Uhr Leute heute Moderation: Karen Webb Götz Otto auf der Bühne - Theater mit Alexandra Kamp Premiere mit Mario Adorf - "Schubert in Love" in Dresden Prinz Charles geht aus - Mit Camilla bei Konzert in London

